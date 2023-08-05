Делегация из стран Балтии собирается с визитом на Тайвань

Делегация из руководителей комиссий по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы и Эстонии планирует совместный визит на Тайвань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В делегацию войдут председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламент Эстонии) Марко Михкельсон, председатель комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Рихардс Колс и председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис.

Во время визита планируется обсудить вопросы безопасности и обороны, а также партнерство в сфере бизнеса, торговли и экономики.

Также в ходе поездки планируют обсудить последствия и изменения ситуации в сфере безопасности в регионе, в частности – в связи с войной России против Украины. Кроме этого, планируется выявить области риска и определить возможности дальнейшего сотрудничества с Тайванем.

Руководители комиссий по иностранным делам Балтийских государств встретятся с президентом страны Цай Инвэнь, спикером парламента Ю Си Куном, премьер-министром Чэнь Цзяньжэнь, министром иностранных дел Джозефом У и министром цифрового развития Одри Тан. Также запланированы встречи с представителями научных кругов, исследовательских центров и неправительственных организаций.

Тайвань, который имеет демократическое устройство, считает себя отдельным государством, тогда как Китай и подавляющее большинство мира называет его частью своей территории. Китай с большим недовольством воспринимает визиты иностранных чиновников на остров.

Напомним, в апреле Китай объявил о дополнительных санкциях ротив тайваньских и американских лиц после встречи президента Тайваня со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти во время ее визита в Соединенные Штаты.