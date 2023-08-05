Ердоган сподівається на візит Путіна цього місяця, але дати ще немає

Президент Туреччнини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що глава Кремля Владімір Путін приїде до нього з візитом цього місяця, проте дату все ще не визначили.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Дата ще не визначена остаточно. Однак мій міністр закордонних справ і голова розвідки ведуть переговори…Я вважаю, що цей візит, сподіваюся, відбудеться в серпні", – зазначив Ердоган.

Турецький президент додав, що перебуває "на одній хвилі з Росією" щодо необхідності продовження експорту зерна.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.

2 серпня Ердоган і Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили "зернову угоду" та візит глави Кремля до Туреччини.