Эрдоган надеется на визит Путина в этом месяце, но даты еще нет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Кремля Владимир Путин приедет к нему с визитом в этом месяце, однако дату все еще не определили.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Дата еще не определена окончательно. Однако мой министр иностранных дел и глава разведки ведут переговоры ... Я считаю, что этот визит, надеюсь, состоится в августе", – отметил Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что находится "на одной волне с Россией" относительно необходимости продолжения экспорта зерна.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.

2 августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "зерновое соглашение" и визит главы Кремля в Турцию.