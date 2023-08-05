WizzAir отримала попередження від Румунії після скасування 9 рейсів в один день

Угорський лоукостер WizzAir скасував одразу 9 рейсів на той самий день "з технічних причин", після чого уряд висловив компанії попередження та поскаржився у європейське агентство.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після оголошення Wizz Air про скасування дев’яти рейсів в один день держсекретар міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Богдан Міндреску розповів, що про ситуацію повідомили Європейське агентство з авіакційної безпеки, а з менеджментом компанії провели зустріч.

"Я попросив керівництво Wizz Air терміново створити план конкретних заходів для зменшення кількості випадків, коли рейси скасовують з "технічних причин", забезпечити узгодженість графіку рейсів та вирішити проблеми з понаднормовою роботою персоналу", – заявив Міндреску.

Він додав, що Румунія повідомила про ситуацію в Європейське агентство авіаційної безпеки.

Нагадаємо, у квітні Wizz Air довелось вибачатися за згадку у бортовому журналі Абхазії як окремої держави.