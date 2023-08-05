WizzAir получила предупреждение от Румынии после отмены 9 рейсов в один день

Венгерский лоукостер WizzAir отменил сразу 9 рейсов в один и тот же день "по техническим причинам", после чего правительство выразило компании предупреждение и пожаловалось в европейское агентство.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После объявления Wizz Air об отмене девяти рейсов в один день госсекретарь министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Богдан Миндреску рассказал, что о ситуации сообщили Европейское агентство по авиационной безопасности, а с менеджментом компании провели встречу.

"Я попросил руководство Wizz Air срочно создать план конкретных мер для уменьшения количества случаев, когда рейсы отменяют по "техническим причинам", обеспечить согласованность графика рейсов и решить проблемы с сверхурочной работой персонала", – заявил Миндреску.

Он добавил, что Румыния сообщила о ситуации в Европейское агентство авиационной безопасности.

Напомним, в апреле Wizz Air пришлось извиняться за упоминание в бортовом журнале Абхазии как отдельного государства.