В Словении из-за наводнения несколько поселков до сих пор изолированы, на помощь привлекли армию

В пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды остается высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.

Об этом сообщает RTV SLO, пишет "Европейская правда".

Погода в дальнейшем должна улучшиться, но после ночных ливней вода в реках Сава и Крка снова поднялась.

Foto: MMC RTV SLO

Некоторые поселки в долине реки Межица и части Верхнесавинской долины до сих пор отрезаны от мира и без мобильной связи, спасатели и армия пытаются добраться туда. Также проводят эвакуацию вертолетами из затопленного Камника.

Pripadnice in pripadniki @Slovenskavojska na terenu v Ravnah na Koroškem, na Prevaljah, v Medvodah, Kamniku, Savinjski dolini in Celju z okolico. pic.twitter.com/9z6RCNLZow — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) August 5, 2023

В районах, где вода начала спадать, остаётся большая угроза оползней.

Neurje.si/M. A.

В правительстве оценивают ущерб от стихийного бедствия в минимум полмиллиона евро. Серьезно пострадали дома людей, учреждения, дороги, энергетическая инфраструктура. Тысячи людей в пострадавших районах до сих пор без света.

В Любляну прибыл еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, чтобы обсудить необходимую помощь.

Напомним, наводнения на севере Словении начались в четверг в результате сильных ливней, от стихии погибли три человека – словенец и туристы из Нидерландов.