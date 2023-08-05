РФ заявляет, что поднимала истребитель для сопровождения беспилотника США над Черным морем

Россия заявила, что поднимала истребитель для сопровождения американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper над Черным морем, поскольку тот приблизился к ее границе.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что 5 августа средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря цель, которая приближалась к госгранице России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", – говорится в заявлении.

После приближения истребителя MQ-9A Reaper якобы развернулся от российской границы, а Су-30 вернулся на аэродром базирования.

В РФ добавили, что истребитель выполнял полет "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами".

Напомним, в марте 2023 года российский истребитель во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Позже США опубликовали видеодоказательство того, что столкновение Су-27 с американским дроном было преднамеренным, а российские пилоты получили государственные награды.