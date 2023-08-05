Кулеба поговорив з главою МЗС Туреччини про майбутнє "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо ситуації із Чорноморською зерновою ініціативою.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що головною темою розмови було майбутнє Чорноморської зернової ініціативи після того, як Росія відмовилася продовжувати участь у ній.

I had a call with @HakanFidan to discuss the Black Sea Grain Initiative. I stressed Russia's withdrawal's harmful impact on African countries and global food security. Türkiye will continue efforts to restore the deal. We also discussed the schedule of 🇺🇦🇹🇷 bilateral contacts. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2023

"Я наголосив на негативних наслідках виходу з неї Росії для африканських країн та продовольчої безпеки у світі. Туреччина продовжить докладати зусиль для того, щоб відновити угоду", – розповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що обговорили також подальші двосторонні контакти України й Туреччини.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Після того РФ неодноразово завдавала ударі по українській портовій інфраструктурі та елеваторах, де зберігається призначене на експорт зерно, у тому числі впритул до кордону з Румунією.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та що він поговорить з ним про це.

5 серпня Ердоган сказав, що очікує візиту Путіна до Туреччини у серпні, але його дату ще не визначили.