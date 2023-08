Кулеба поговорив з главою МЗС Туреччини про майбутнє "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо ситуації із Чорноморською зерновою ініціативою.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що головною темою розмови було майбутнє Чорноморської зернової ініціативи після того, як Росія відмовилася продовжувати участь у ній.

I had a call with @HakanFidan to discuss the Black Sea Grain Initiative. I stressed Russia's withdrawal's harmful impact on African countries and global food security. Türkiye will continue efforts to restore the deal. We also discussed the schedule of 🇺🇦🇹🇷 bilateral contacts.