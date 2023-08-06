Разведка Британии: РФ потеряла в Украине не менее 50% своих десантников

Россия потеряла по меньшей мере половину своих воздушно-десантных войск во время захватнической войны против Украины, что соответствует цифре в 15 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 6 августа, опубликованном в Twitter.

По данным разведки, ежегодное празднование Дня воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ 2 августа 2023 года "затмило несанкционированное обнародование масштабов потерь, которые понесли элитные войска в Украине".

Речь идет об обращении главнокомандующего десантных войск России генерал-полковника Михаила Теплинского, где тот сообщил, что 8,5 тысяч десантников получили ранения и все же вернулись в строй или не покинули фронт.

"Видео быстро удалили с официальных каналов Минобороны России. Он не прокомментировал, сколько военнослужащих были убиты или получили слишком серьезные ранения, чтобы вернуться к выполнению служебных обязанностей", – говорится в сообщении разведки.

Однако, отмечают в ведомстве, "экстраполируя цифры Теплинского, можно сделать вывод, что по меньшей мере 50 процентов из 30 тысяч десантников, которые были в Украине в 2022 году, были убиты или ранены".

Накануне разведка Великобритании отметила, что корабль "Оленегорский горняк", который был атакован накануне в порту Новороссийска, стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

Перед этим ведомство сообщило, что Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации.