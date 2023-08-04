Розвідка Британії пояснила, чому РФ атакує південь України здебільшого дронами

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія атакує українську інфраструктуру на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 4 серпня, опублікованому у Twitter.

У відомстві нагадали, що за останні два тижні РФ здійснила кілька хвиль атак по українських портах на річці Дунай з використанням іранських дронів.

У розвідці припустили, що таким чином Росія хоче припинити міжнародне судноплавство через ці порти.

Водночас в огляді наголошують, що іранські БПЛА вражали цілі за 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що РФ наважується на удари поблизу території НАТО.

На думку британських розвідників, у Москві можуть вважати, що удари дронів несуть менше ризику ескалації, ніж крилаті ракети.

РФ вважає іранські дрони достатньо точними, а також у них набагато менший боєзаряд, ніж у крилатих ракет.

Росія атакувала в середу вранці порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав неприйнятними удари РФ по українській інфраструктурі на Дунаї, що відбуваються у безпосередній близькості до румунської території.