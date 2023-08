Посол України у Швеції відвідав прайд у Стокгольмі

Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк підтримав ЛГБТ-спільноту на стокгольмському прайді.

Про це Плахотнюк написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Український посол відвідав подію разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.

"Щасливого прайду!", – побажав Плахотнюк учасникам прайду, останній день якого проходить 6 серпня.

"Прайд є ще одним способом проявити солідарність з Україною та цінностями свободи, за які борються ЗСУ", – написав у Twitter Більстрьом.

With 🇺🇦 Ambassador to 🇸🇪 @a_plakhotniuk and @SwedishPM Pride 🏳️‍🌈 is one more way of showing solidarity with #Ukraine and the values of freedom which the UAF are fighting for. pic.twitter.com/2YBjIpw1Ed