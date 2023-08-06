Посол України у Швеції відвідав прайд у Стокгольмі
Неділя, 6 серпня 2023, 13:26
Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк підтримав ЛГБТ-спільноту на стокгольмському прайді.
Про це Плахотнюк написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Український посол відвідав подію разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.
Glad Pride!#Freedom#HumanRights #UkraineIsFightingForFreedom#StandWithUkraine! #TackSåMycketSverige!@nordicukraine @stockholmpride pic.twitter.com/RTeRqeI4oJ— Andrii Plakhotniuk (@a_plakhotniuk) August 5, 2023
"Щасливого прайду!", – побажав Плахотнюк учасникам прайду, останній день якого проходить 6 серпня.
"Прайд є ще одним способом проявити солідарність з Україною та цінностями свободи, за які борються ЗСУ", – написав у Twitter Більстрьом.
With 🇺🇦 Ambassador to 🇸🇪 @a_plakhotniuk and @SwedishPM Pride 🏳️🌈 is one more way of showing solidarity with #Ukraine and the values of freedom which the UAF are fighting for. pic.twitter.com/2YBjIpw1Ed— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) August 5, 2023
Нещодавно посол України в Німеччині Олексій Макеєв підтримав українську ЛГБТ-спільноту на берлінському CSD-параді.
Раніше повідомлялося, що 37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту.