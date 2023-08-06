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Посол України у Швеції відвідав прайд у Стокгольмі

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Неділя, 6 серпня 2023, 13:26

Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк підтримав ЛГБТ-спільноту на стокгольмському прайді.

Про це Плахотнюк написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Український посол відвідав подію разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.

"Щасливого прайду!", – побажав Плахотнюк учасникам прайду, останній день якого проходить 6 серпня.

"Прайд є ще одним способом проявити солідарність з Україною та цінностями свободи, за які борються ЗСУ", – написав у Twitter Більстрьом.

Нещодавно посол України в Німеччині Олексій Макеєв підтримав українську ЛГБТ-спільноту на берлінському CSD-параді.

Раніше повідомлялося, що 37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту.

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