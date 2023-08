Посол Украины в Швеции посетил прайд в Стокгольме

Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк поддержал ЛГБТ-сообщество на стокгольмском прайде.

Об этом Плахотнюк написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Украинский посол посетил событие вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом.

"Счастливого прайда!", – пожелал Плахотнюк участникам прайда, последний день которого проходит 6 августа.

"Прайд является еще одним способом проявить солидарность с Украиной и ценностями свободы, за которые борются ВСУ", – написал в Twitter Бильстрьом.

With 🇺🇦 Ambassador to 🇸🇪 @a_plakhotniuk and @SwedishPM Pride 🏳️‍🌈 is one more way of showing solidarity with #Ukraine and the values of freedom which the UAF are fighting for. pic.twitter.com/2YBjIpw1Ed