В результате оползня в Грузии погибло 18 человек, среди пропавших 7-8 детей

В результате оползня в грузинском поселке Шови подтвердили гибель уже 18 человек.

Как сообщает "Новости Грузии", об этом сообщает МВД страны, пишет "Европейская правда".

Отмечают, что уже третий день продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку пропали без вести 18 человек.

По данным министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, "среди пропавших есть семь или восемь детей", сообщает "Грузия Онлайн".

"Сейчас продолжается работа по опознанию, вы можете видеть, как продолжается активная работа даже ночью, несмотря на эти сложные условия, мы максимально используем возможность извлечения погибших или живых людей", – добавил чиновник.

Азарашвили отметил, что "обнаружены различные части некоторых тел", поэтому "нужно пройти различные этапы, один из них – анализ ДНК", поскольку "есть и изуродованные тела".

Накануне сообщалось, что в результате оползня в грузинском поселке Шови подтвердили гибель 16 человек.

Напомним, МИД Украины подтвердил, что одна из погибших – гражданка Украины. Впоследствии "Детектор медиа" со ссылкой на знакомых погибшей сообщил, что это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною".