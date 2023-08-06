Пожежі в Португалії та Іспанії протягом вихідних спалили тисячі гектарів лісу

Кілька пожеж в Іспанії та Португалії спалили тисячі гектарів лісу протягом вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила португальська служба цивільної оборони, інформує dpa.

Зазначають, що найбільш руйнівна з лісових пожеж на заході Португалії знищила 6 200 гектарів, шестеро людей постраждали станом на ранок неділі.

Фото: dpa

Через стихію кілька сіл, яким загрожувало полум'я, евакуювали в той час як в інших селах у цьому районі ввели комендантську годину.

За офіційними повідомленнями, понад 1100 рятувальників, а також 11 гелікоптерів і пожежних літаків борються з полум'ям, яке вирує з п'ятниці в районах Каштелу-Бранку і Проенса-а-Нова.

Речник цивільної оборони Джоді Рато повідомив журналістам, що, ймовірно, знадобиться кілька днів, щоб взяти вогонь під контроль. У Португалії також фікують кілька менших лісових пожеж.

В Іспанії пізно ввечері в суботу офіційні особи заявили, що загалом вони взяли під контроль лісову пожежу поблизу Портбу в північно-східному регіоні Каталонії. Пожежа охопила 573 гектари. Уточнюють, що іншу лісова пожежа в південній іспанській провінції Уельва в Андалусії "стабілізували" в неділю.

Раніше повідомлялося, що у Португалії спалахнула лісова пожежа в районі популярного курорту Кашкайш.