Пожары в Португалии и Испании за выходные сожгли тысячи гектаров леса

Несколько пожаров в Испании и Португалии сожгли тысячи гектаров леса за выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила португальская служба гражданской обороны, информирует dpa.

Отмечается, что наиболее разрушительный из лесных пожаров на западе Португалии уничтожил 6 200 гектаров, шесть человек пострадали по состоянию на утро воскресенья.

Фото: dpa

Из-за стихии несколько сел, которым угрожало пламя, эвакуировали в то время как в других селах в этом районе ввели комендантский час.

По официальным сообщениям, более 1100 спасателей, а также 11 вертолетов и пожарных самолетов борются с пламенем, которое бушует с пятницы в районах Каштелу-Бранку и Проенса-а-Нова.

Представитель гражданской обороны Джоди Рато сообщил журналистам, что, вероятно, понадобится несколько дней, чтобы взять огонь под контроль. В Португалии также фиксируют несколько меньших лесных пожаров.

В Испании поздно вечером в субботу официальные лица заявили, что в целом они взяли под контроль лесной пожар вблизи Портбу в северо-восточном регионе Каталонии. Пожар охватил 573 гектара. Уточняют, что другой лесной пожар в южной испанской провинции Уэльва в Андалусии "стабилизировали" в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Португалии вспыхнул лесной пожар в районе популярного курорта Кашкайш.