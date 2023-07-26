У Португалії спалахнула лісова пожежа в районі популярного курорту

Понад пів тисячі пожежників з вівторка гасили лісову пожежу поблизу популярного португальського курортного міста Кашкайш.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє телерадіокомпанія RTP.

Лісова пожежа спалахнула у вівторок о 17:00 і охопила природний парк поблизу популярного місця відпочинку Кашкайш, на захід від Лісабона.

фото АР

До 600 пожежників і 189 автомобілів гасили пожежу на землі, з неба їм допомагали літаки, а відчайдушні жителі намагалися врятувати свої будинки від вогню відрами з водою і шлангами.

Пожежа в муніципалітеті Кашкайш вважалася контрольованою о 4:00 ранку в середу. Однак на місці залишаються 540 пожежників за підтримки 170 транспортних засобів. Пожежники зараз займаються укріпленням периметру.

Шосе А5, яке через пожежу перекрили в обох напрямках між розв'язками Алвіде і Кашкайш, знову вільне для проїзду транспорту.

Як пояснив журналістам субрегіональний командувач столичного регіону Уго Сантуш, необхідно було евакуювати жителів міст Замбужейру, Кабрейру і Мурчес, а також 800 тварин з муніципального розплідника і з асоціації Сан-Франсишку-де-Ассіс.

"Робота, яку виконали пожежники, дозволила захистити всі будинки, що опинилися на лінії вогню", – зазначив він.

"Наступні кілька годин буде багато роботи, не лише для того, щоб продовжити прогрес у контролі над вогнем, але й для того, щоб укріпити весь периметр", – додав він.

Дев'ять пожежників незначно травмувалися під час боротьби з полум'ям. Четверо цивільних осіб отримали допомогу через отруєння димом.

Як відомо, через сильну спеку у кількох європейських країнах вже більше тижня борються з лісовими пожежами.

Зокрема, Греція вже більше тижня бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.

Крім того, пожежі спалахнули і в турецькій Анталії.