На юге Швеции и Норвегии из-за непогоды отменяют поезда и паромы

На юге Швеции и Норвегии из-за шторма "Ганс" частично отменяют поезда и паромы.

Об этом сообщают NRK и Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

В Норвегии, где местами объявлено красное предупреждение, железнодорожный оператор SJ Norge сообщил об отмене всех поездов на линии Dovrebanen между Осло и Тронхеймом и еще двух направлениях на 7-8 августа.

Атмосферный фронт уже достиг юга Швеции. В результате ливней местами произошли подтопления на дорогах, а вокруг городка Евле почти 19 тысяч человек остались без света.

Отменены паромы из Швеции в Польшу через Балтийское море, однако поезда пока курсируют без значительных проблем.

Аэропорт Стокгольма принимает рейсы, но с большими задержками, а отдельные самолеты направили в другие аэропорты.

Эресуннский мост, соединяющий Данию и Скандинавский полуостров, для движения не закрывают, но советуют избегать поездок большим грузовикам, чтобы их не опрокинуло ветром.

Для Швеции на понедельник объявлено желтое предупреждение, но на вторник и среду для некоторых районов – красный уровень опасности из-за мощных ливней. Это касается ленов Вемлранд, Западный Геталанд, Йенчепинг, Эребру.

В Норвегии прогнозируют, что ливни могут оказаться самыми мощными за последние 25 лет.

Напомним, на этой неделе от катастрофических наводнений страдает Словения, непогода привела к гибели четырех человек.