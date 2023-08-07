Через проливні дощі та повені в Австрії затоплені будинки, загинула людина

Проливні дощі і сильні повені, що вирували на півдні Австрії протягом останніх трьох днів, призвели до загибелі однієї людини.

Про це повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер, пише "Європейська правда".

Відомо, що чоловік впав з велосипеда в річку, і пожежники, водолази та рятувальники негайно розпочали рятувальні роботи, але їм вдалося витягти лише тіло загиблого.

Фото: АРА

"У Каринтії повінь забрала одне життя. Наші думки з родичами загиблої людини. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких", – написав канцлер у Twitter.

З п'ятниці південні австрійські землі Каринтія і Штирія сильно постраждали від проливних дощів, зсувів і розливу річок. Кілька сіл були евакуйовані.

Фото: АРА

Солдати допомагали рятувальникам у відновлювальних роботах. Вони відкачували воду, евакуювали цивільне населення і облаштовували тимчасові притулки.

Загалом 2500 пожежників чергують у Каринтії і ще 2500 – у Штирії, повідомило агентство АРА.

Пізно ввечері в неділю на невелике село в південній провінції Штирія зійшов великий селевий потік, який поховав під землю половину його будівель, повідомили місцеві ЗМІ.

У суботу Негаммер оголосив, що австрійський уряд виділить гроші зі свого фонду допомоги при стихійних лихах для підтримки людей у постраждалих регіонах.

У неділю погодні умови повільно почали покращуватись, але небезпека зсувів залишалася високою.

Екстремальні погодні умови та повені також зачепили сусідню Словенію. Прем'єр-міністр Роберт Голоб описав стихію як "рекордну повінь", яка може бути найбільшою з часу здобуття Словенією незалежності в 1991 році.

Повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив.