Через проливні дощі та повені в Австрії затоплені будинки, загинула людина
Понеділок, 7 серпня 2023, 12:53
Проливні дощі і сильні повені, що вирували на півдні Австрії протягом останніх трьох днів, призвели до загибелі однієї людини.
Про це повідомив канцлер Австрії Карл Негаммер, пише "Європейська правда".
Відомо, що чоловік впав з велосипеда в річку, і пожежники, водолази та рятувальники негайно розпочали рятувальні роботи, але їм вдалося витягти лише тіло загиблого.
"У Каринтії повінь забрала одне життя. Наші думки з родичами загиблої людини. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких", – написав канцлер у Twitter.
З п'ятниці південні австрійські землі Каринтія і Штирія сильно постраждали від проливних дощів, зсувів і розливу річок. Кілька сіл були евакуйовані.
Солдати допомагали рятувальникам у відновлювальних роботах. Вони відкачували воду, евакуювали цивільне населення і облаштовували тимчасові притулки.
Загалом 2500 пожежників чергують у Каринтії і ще 2500 – у Штирії, повідомило агентство АРА.
Пізно ввечері в неділю на невелике село в південній провінції Штирія зійшов великий селевий потік, який поховав під землю половину його будівель, повідомили місцеві ЗМІ.
У суботу Негаммер оголосив, що австрійський уряд виділить гроші зі свого фонду допомоги при стихійних лихах для підтримки людей у постраждалих регіонах.
У неділю погодні умови повільно почали покращуватись, але небезпека зсувів залишалася високою.
Екстремальні погодні умови та повені також зачепили сусідню Словенію. Прем'єр-міністр Роберт Голоб описав стихію як "рекордну повінь", яка може бути найбільшою з часу здобуття Словенією незалежності в 1991 році.
Повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив.