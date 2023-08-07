Из-за проливных дождей и наводнений в Австрии затоплены дома, погиб человек

Проливные дожди и сильные наводнения, бушевавшие на юге Австрии в течение последних трех дней, привели к гибели одного человека.

Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет "Европейская правда".

Известно, что мужчина упал с велосипеда в реку. Пожарные, водолазы и спасатели немедленно начали спасательные работы, но им удалось извлечь только тело погибшего.

Фото: АРА

"В Каринтии наводнение унесло одну жизнь. Наши мысли – с родственниками погибшего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких", – написал канцлер в Twitter.

С пятницы южные австрийские земли Каринтия и Штирия сильно пострадали от проливных дождей, оползней и разлива рек. Несколько сел были эвакуированы.

Фото: АРА

Солдаты помогали спасателям в восстановительных работах. Они откачивали воду, эвакуировали гражданское население и обустраивали временные убежища.

Всего 2500 пожарных дежурят в Каринтии и еще 2500 – в Штирии, сообщило агентство АРА.

Поздно вечером в воскресенье на небольшое село в южной провинции Штирия сошел большой селевой поток, который похоронил под землей половину домов, сообщили местные СМИ.

В субботу Нехаммер объявил, что австрийское правительство выделит деньги из своего фонда помощи при стихийных бедствиях для поддержки людей в пострадавших регионах.

В воскресенье погодные условия начали улучшаться, но опасность оползней оставалась высокой.

Экстремальные погодные условия и наводнения также затронули соседнюю Словению. Премьер-министр Роберт Голоб описал стихию как "рекордное наводнение", которое может быть крупнейшим со времени обретения Словенией независимости в 1991 году.

Наводнение на севере Словении началось в четверг в результате сильных ливней.