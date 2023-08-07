Словения ожидает убытков в 500 млн евро от наводнений

Словения запустила Европейский механизм гражданской защиты, а также обратилась за помощью к соседним странам для ликвидации последствий бушующих в стране наводнений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Роберт Голоб, сообщает RTV.

По оценкам Голоба, убытки от стихийного бедствия, вероятно, превысят 500 млн евро, тогда как Торгово-промышленная палата отмечает, что малый бизнес понес убытки минимум на 250 млн евро, а окончательная сумма, как ожидается, будут гораздо больше.

Фото: MMC RTV SLO

Также по оценкам Торгово-промышленной палаты, в наиболее пострадавших регионах почти не осталось бизнес-объектов, которые бы не понесли убытки.

На встрече в Министерстве инфраструктуры с компаниями по строительству дорог согласились, что приоритеты в сфере государственной инфраструктуры существенно изменятся из-за крупнейшего на сегодня стихийного бедствия в Словении.

Таким образом, остановят все несрочные инвестиции, чтобы строители были доступны для ремонта повреждений. Вся строительная техника и все имеющиеся строительно-инженерные бригады направят или передислоцируют в районы, пострадавшие от стихийного бедствия.

Ранее сообщалось по меньшей мере о четырех людях, погибших в Словении в результате наводнений.

Перед этим стало известно, что в пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды остается высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.