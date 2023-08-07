У Вільнюсі на заводі третій день триває пожежа: розгораються осередки

Пожежники у Вільнюсі все ще гасять велику пожежу на заводі переробки вторсировини компанії Ecoservice, яка почалася в суботу.

Про це BNS заявив старший спеціаліст відділу координації обстановки Департаменту пожежної охорони та порятунку Гедрюс Вайчюліс, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За його словами, "шість автоцистерн все ще чергують на місці, і якщо виникають осередки, їх гасять", додавши, що "якщо сміття пресоване, утворюються осередки пожежі".

Фото: LRT

Голова Вільнюського пожежно-рятувального управління Відас Кершявічюс заявив, що роботи з гасіння триватимуть, поки пожежу не буде повністю ліквідовано.

Фахівці з охорони довкілля обіцяють встановити ступінь забруднення, а також шкоду, завдану довкіллю, і дотримання підприємством вимог безпеки після проведення досліджень.

Керівник Виробничого відділу Ecoservice Міндаугас Шяштокас запевнив, що загорілися безпечні відходи, і компанія почала внутрішнє розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Вільнюсі гасять велику пожежу на заводі переробки вторсировини, де палає дві складські будівлі.