В Вильнюсе на заводе третий день продолжается пожар: разгораются новые очаги

Пожарные в литовском Вильнюсе все еще тушат крупный пожар на заводе по переработке вторсырья компании Ecoservice, который начался в субботу.

Об этом BNS заявил старший специалист отдела координации обстановки Департамента пожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По его словам, "шесть автоцистерн все еще дежурят на месте, и если возникают очаги, их тушат", добавив, что "если мусор прессованный, образуются очаги пожара".

Фото: LRT

Глава Вильнюсского пожарно-спасательного управления Видас Кершявичюс заявил, что работы по тушению будут продолжаться, пока огонь не будет полностью ликвидирован.

Специалисты по охране окружающей среды обещают установить степень загрязнения, а также ущерб, нанесенный окружающей среде, и соблюдение предприятием требований безопасности после проведения исследований.

Руководитель производственного отдела Ecoservice Миндаугас Шяштокас заверил, что загорелись безопасные отходы, и компания начала внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе тушат крупный пожар на заводе по переработке вторсырья, где горят два складских здания.