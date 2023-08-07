Партнери Росії по БРІКС принципово змінюють думку про війну – Єрмак 

Зустріч у Саудівській Аравії цими вихідними показала, що партнери Росії по формату БРІКС, куди входять Бразилія, Індія, Китай та ПАР, принципово змінюють свою думку про війну РФ проти України.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У зустрічі в Джидді, що проходила на рівні радників, фізично та віддалено брали участь представники усіх держав БРІКС, окрім Росії. Індія, Китай та ПАР надіслали своїх представників, а радник президента Бразилії включався по відеозв’язку.

"Важливо, що Китай не тільки був присутній, а й говорив. Лі Хуей не лише виступив на вступній частині, а й брав слово згодом, під час відкритої дискусії", – розповів Єрмак.

"Президент ПАР Рамофоса абсолютно змінив своє ставлення. Ми це почули в Джидді, а також усі це побачили на розпіареному саміті Росія-Африка", – додав глава Офісу президента.

Він підкреслив, що зараз ідуть переговори про можливий візит президента Зеленського до ПАР. Обидві країни шукають точки дотику.

"Ми говоримо і про зернові хаби, і про повернення африканських студентів до України", – пояснив глава ОП.

Єрмак також повідомив, що після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

За словами Єрмака, на зустрічі у Джидді держави-учасниці не дійшли згоди щодо усіх пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського, однак діалог щодо суперечливих питань продовжується.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.