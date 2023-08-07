Встреча в Саудовской Аравии в эти выходные показала, что партнеры России по формату БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, принципиально меняют свое мнение о войне РФ против Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во встрече в Джидде, проходившей на уровне советников, физически и удаленно участвовали представители всех государств БРИКС, кроме России. Индия, Китай и ЮАР прислали своих представителей, а советник президента Бразилии включался по видеосвязи.

"Важно, что Китай не только присутствовал, но и говорил. Ли Хуэй не только выступил на вступительной части, но и брал слово позже, во время открытой дискуссии", – рассказал Ермак.

"Президент ЮАР Рамофоса абсолютно изменил свое отношение. Мы это услышали в Джидде, а также все это увидели на распиаренном саммите Россия-Африка", – добавил глава Офиса президента.

Он подчеркнул, что сейчас идут переговоры о возможном визите президента Зеленского в ЮАР. Обе страны ищут точки соприкосновения.

"Мы говорим и о зерновых хабах, и о возвращении африканских студентов в Украину", – пояснил глава ОП.

Ермак также сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

По словам Ермака, на встрече в Джидде государства-участники не пришли к согласию по всем пунктам "формулы мира" президента Владимира Зеленского, однако диалог по спорным вопросам продолжается.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.