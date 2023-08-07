В Естонії пояснили, чому не будуть висилати росіян і білорусів, як Латвія чи Литва

Естонська влада не планує вживати заходів щодо громадян Росії та Білорусі, які перебувають на території країни, за зразком Латвії та Литви, які нещодавно оголосили про наміри депортувати сотні людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив, що Таллінн не планує вдаватись до масового вислання росіян і білорусів, як це зробили інші країни Балтії.

"Ми не обговорювали цю пропозицію в світлі того, щоб робити якісь анкети. Насправді це не дає реальної картини тих людей, які можуть становити небезпеку. Ці люди дуже добре вміють брехати і відповідати так, як ми хочемо почути або побачити в анкеті", – пояснив Ляенеметс.

Що стосується знання мови, то, нагадав міністр, воно оцінюється під час продовження посвідки на проживання, при цьому існують винятки для, приміром, літніх людей або дітей, які навчаються в естонській школі.

Міністр внутрішніх справ Естонії також запевнив, що країна не планує жодних змін у вимогах до знання мови. Проросійських осіб, які становлять загрозу безпеці, буде, як і раніше, виявляти естонська Поліція безпеки.

Нагадаємо, Литва минулого тижня оголосила, що понад тисяча громадян Білорусі та Росії становлять загрозу безпеці країни на основі їхніх відповідей у спеціальних анкетах. Таким чином, планується вислати з країни 910 білорусів та 254 росіян.

Латвія також нещодавно ухвалила рішення про анулювання посвідок на проживання у кількох тисяч російських громадян, оскільки вони не склали іспити на знання латиської мови.