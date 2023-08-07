В Эстонии объяснили, почему не будут высылать россиян и белорусов, как Латвия или Литва

Эстонские власти не планируют принимать меры в отношении граждан России и Беларуси, находящихся на территории страны, по образцу Латвии и Литвы, которые недавно объявили о намерениях депортировать сотни людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс объяснил, что Таллинн не планирует прибегать к массовой высылке россиян и белорусов, как это сделали другие страны Балтии.

"Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", – пояснил Ляенеметс.

Что касается знания языка, то, напомнил министр, оно оценивается при продлении вида на жительство, при этом существуют исключения для, к примеру, пожилых людей или детей, которые учатся в эстонской школе.

Министр внутренних дел Эстонии также заверил, что страна не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Пророссийских лиц, представляющих угрозу безопасности, будет по-прежнему выявлять эстонская Полиция безопасности.

Напомним, Литва на прошлой неделе объявила, что более тысячи граждан Беларуси и России представляют угрозу безопасности страны на основе их ответов в специальных анкетах. Таким образом, планируется выслать из страны 910 белорусов и 254 россиян.

Латвия также недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство у нескольких тысяч российских граждан, поскольку они не сдали экзамены на знание латышского языка.