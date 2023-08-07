СМИ: ЕС осенью готовится обсудить безвиз с Турцией

ЕС планирует провести переговоры о либерализации визового режима для Турции осенью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

Представитель ЕС, который отказался назвать свое имя, сказал, что результат дебатов по вопросу визовой либерализации неопределенный, но Турция остается кандидатом, "ключевой страной", которая имеет общие интересы с ЕС во многих сферах.

Анкара призывает к активизации процесса вступления, обновлению Таможенного союза между ЕС и Турцией, регулярным диалогам на высоком уровне, либерализации визового режима и борьбе с терроризмом.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они ожидают положительных шагов от ЕС по либерализации визового режима и Таможенного союза после саммита НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выполнила свои обещания по ЕС, добавив: "Мы хотим как можно быстрее увидеть ощутимые результаты переговоров, проводимых по принципу win-win".

Турция имеет самую длинную историю отношений с ЕС и самый длительный переговорный процесс. В 1964 году страна подписала соглашение об ассоциации с предшественником ЕС, Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), что обычно рассматривается как первый шаг к обретению статуса кандидата. Подав официальную заявку на вступление в ЕС в 1987 году, Турции пришлось ждать до 1999 года, чтобы получить статус страны-кандидата. На начало переговоров, однако, Турции пришлось ждать еще шесть лет, до 2005 года, что является уникально долгим процессом по сравнению с другими кандидатами.

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил турецкому информационному агентству Ihlas (IHA), что Евросоюз продвигается вперед в этом процессе, подчеркнув подготовку доклада об отношениях между ЕС и Турцией после выборов 28 мая в Турции, и что этот доклад будет обсуждаться осенью. Чиновник также отметил, что министры иностранных дел ЕС обменялись мнениями по восстановлению связей между Турцией и Евросоюзом на недавней встрече, "отстраивая их на основе общих интересов".

Напомним, министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о намерениях страны дать толчок переговорам о вступлении в Европейский Союз на фоне стремления Анкары привлечь больше инвестиций для экономического развития.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.