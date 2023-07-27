У Туреччині запевняють, що серйозно налаштовані відновити переговори про вступ до ЄС

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив про наміри країни дати поштовх переговорам про вступ до Європейського Союзу на тлі прагнення Анкари залучити більше інвестицій для економічного розвитку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це Шимшек сказав у четвер на економічному саміті в австрійському Зальцбургу.

За словами турецького міністра фінансів, Туреччині потрібно, аби їй дозволили "продовжити шлях, який є дуже важливим з погляду трансформації оптової торгівлі". Як приклад відповідних кроків з боку Брюсселя він навів спрощення імпорту деяких турецьких сільськогосподарських товарів і послуг.

"Ми дивимося на ЄС як на джерело натхнення для змін. Це найкраща альтернатива на сьогоднішній день", – пояснив Шимшек.

Він вказав, що Туреччина пережила "важке десятиліття", під час якого їй "на заваді стали внутрішні або регіональні проблеми, травми, виклики" і вона, "можливо, зійшла з правильного шляху". Але Анкара готова втілювати економічні й політичні реформи.

"Багато дискусій точаться довкола кінцевої мети: чи повинна Туреччина стати членом ЄС, чи ні. На мою думку, не це має значення", – сказав міністр фінансів Туреччини.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що триває ще з 1964 року. Переговори про вступ сторони розпочали у 2005 році, але фактично процес зупинився у 2016-му. Попри це, Анкара залишається ключовим партнером Євросоюзу в питаннях економіки, безпеки та міграції.

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