В Іспанії продавця лотерейного квитка на 4,7 млн євро звинувачують у шахрайстві

Іспанська поліція підозрює продавця лотерейних квитків Мануеля Рейю Гонсалеса з міста Ла-Корунья на північному заході країни у введенні в оману власника виграшного квитка на 4,7 мільйона євро 11 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У червні 2012 року у Ла-Коруньї придбали лотерейний квиток із виграшною комбінацією із шести чисел. Гонсалес тоді заявив ЗМІ, що намагався самотужки знайти його власника або власницю, але безуспішно.

Жителі Ла-Коруньї похвалили продавця як безкорисливу людину, яка замість привласнити виграш собі вирішила знайти, кому він належить по праву. На той час переможця так і не знайшли попри зусилля місцевої влади.

Але поліція стверджує, що насправді Гонсалес знав, хто є покупцем квитка, і сказав йому, що той дасть лише трохи більш як євро виграшу. Потім він нібито за допомогою брата спробував забрати виграш.

Правоохоронці після тривалого розслідування змогли встановити особу покупця – він тривалий час ставив на одну й ту ж комбінацію та регулярно грав у лотерею. Але чоловік – пенсіонер помер ще у 2014 році, залишивши по собі дружину й доньку.

На попередньому судовому слуханні в Ла-Коруньї обвинувачення вимагало шість років ув'язнення для Гонсалеса та його брата за звинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві, а також заявило, що виграш має відійти вдові та дочці законного переможця.

Сам продавець квитків і його брат провину заперечують.

Нагадаємо, у 2021 році група агентів Національної поліції Іспанії викрила в Мурсії лотерею, в якій можна було виграти кошик з наркотиками.