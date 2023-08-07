В Испании продавца лотерейного билета на 4,7 млн евро обвиняют в мошенничестве

Испанская полиция подозревает продавца лотерейных билетов Мануэля Рейю Гонсалеса из города Ла-Корунья на северо-западе страны во введении в заблуждение владельца выигрышного билета на 4,7 миллиона евро 11 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В июне 2012 года в Ла-Корунье приобрели лотерейный билет с выигрышной комбинацией из шести чисел. Гонсалес тогда заявил СМИ, что пытался самостоятельно найти его владельца или владелицу, но безуспешно.

Жители Ла-Коруньи похвалили продавца как бескорыстного человека, который вместо присвоить выигрыш себе решил найти, кому он принадлежит по праву. На то время победителя так и не нашли, несмотря на усилия местных властей.

Но полиция утверждает, что на самом деле Гонсалес знал, кто является покупателем билета, и сказал ему, что тот даст лишь чуть больше евро выигрыша. Затем он якобы с помощью брата попытался забрать выигрыш.

Правоохранители после длительного расследования смогли установить личность покупателя – он долгое время ставил на одну и ту же комбинацию и регулярно играл в лотерею. Но мужчина – пенсионер умер еще в 2014 году, оставив после себя жену и дочь.

На предыдущем судебном слушании в Ла-Корунье обвинение требовало шесть лет заключения для Гонсалеса и его брата по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве, а также заявило, что выигрыш должен отойти вдове и дочери законного победителя.

Сам продавец билетов и его брат вину отрицают.

Напомним, в 2021 году группа агентов Национальной полиции Испании разоблачила в Мурсии лотерею, в которой можно было выиграть корзину с наркотиками.