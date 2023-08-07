У Бельгії потонув вантажний корабель з Нідерландів

Голландське вантажне судно затонуло в річці Шельді поблизу Дендермонда у бельгійській Фландрії, пишуть бельгійські ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіомовник NOS.

Близько 10:45 у понеділок велосипедист, який проїжджав вздовж Шельди, побачив, що судно тоне. Він повідомив про це в службу порятунку. Коли рятувальники прибули на місце, то вже нічого не побачили від корабля.

"Він, мабуть, пішов під воду дуже швидко", – сказав виконувач обов'язків мера Дендермонда Дірк Аббелус.

Судно завдовжки близько 50 метрів було завантажене цеглою. У результаті інциденту судноплавство річкою Шельда зупинили щонайменше до ранку вівторка.

Рятувальні служби розшукують бельгійського капітана, який був єдиним, хто перебував на борту. За повідомленнями бельгійських ЗМІ, зниклий капітан є жителем Шарлеруа.

Екстрені служби шукають його з повітря за допомогою вертольотів, дронів і тепловізорів, на суші – з собаками і поліцейськими, на воді – за допомогою кораблів пожежної охорони. Пошуки під водою ускладнені через сильну течію, каже представник поліції.

Аварійні служби також розглядають можливість врятувати судно. За словами представника поліції, це буде нелегко, оскільки судно повністю завантажене цеглою, але "є ймовірність, що вантаж зміститься".

Рятувальні роботи будуть проведені якнайшвидше, щоб відновити судноплавство. "Але наш перший пріоритет – знайти людину", – каже представник поліції.

Нагадаємо, вантажне судно Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке кілька днів горіло біля узбережжя Нідерландів, 3 серпня успішно відбуксирували до перевантажувального порту Емсгафен.