В Бельгии утонул грузовой корабль из Нидерландов

Голландское грузовое судно затонуло в реке Шельде вблизи Дендермонда в бельгийской Фландрии, пишут бельгийские СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиовещатель NOS.

Около 10:45 в понедельник велосипедист, который проезжал вдоль Шельды, увидел, что судно тонет. Он сообщил об этом в службу спасения. Когда спасатели прибыли на место, то уже ничего не увидели от корабля.

"Он, видимо, ушел под воду очень быстро", – сказал исполняющий обязанности мэра Дендермонда Дирк Аббелус.

Судно длиной около 50 метров было загружено кирпичами. В результате инцидента судоходство по реке Шельда остановили как минимум до утра вторника.

Спасательные службы разыскивают бельгийского капитана, который был единственным, кто находился на борту. По сообщениям бельгийских СМИ, пропавший капитан является жителем Шарлеруа.

Экстренные службы ищут его с воздуха с помощью вертолетов, дронов и тепловизоров, на суше – с собаками и полицейскими, на воде – с помощью кораблей пожарной охраны. Поиски под водой затруднены из-за сильного течения, говорит представитель полиции.

Аварийные службы также рассматривают возможность спасти судно. По словам представителя полиции, это будет нелегко, поскольку судно полностью загружено кирпичами, но "есть вероятность, что груз сместится".

Спасательные работы будут проведены как можно быстрее, чтобы восстановить судоходство. "Но наш первый приоритет – найти человека", – говорит представитель полиции.

Напомним, грузовое судно Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое несколько дней горело у побережья Нидерландов, 3 августа успешно отбуксировали к перегрузочному порту Эмсгафен.