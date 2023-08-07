У Франції розпустять католицьку організацію, яка закликала позбавити євреїв громадянства

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у понеділок розпорядився розпустити ультраправу католицьку організацію Civitas, чий голова П’єр Іллар виступив зі скандальною пропозицією позбавити французького громадянства євреїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У понеділок увечері Дарманен написав у Twitter, що доручив підзвітним йому відомствам "вивчити розпущення" традиційного католицького руху Civitas.

"Антисемітизму немає місця в нашій країні. Я рішуче засуджую ці ганебні висловлювання і передав справу до прокуратури", – додав він.

Йдеться про виступ П’єра Іллара в неділю в межах літнього університету Civitas. Там скандально відомий публіцист заявив, що у Франції у вересні 1791 року "відбулася подія – натуралізація євреїв".

"До 1789 року єврей, мусульманин чи буддист не міг стати французом. Чому вони не могли стати французами? Тому що вони були єретиками. Натуралізація євреїв в 1791 році відкрила двері для імміграції", – міркував публічно Іллар, додавши, що "нам, можливо, слід повернутися до ситуації до 1789 року".

Висловлювання голови Civitas різко засудили французькі політики та Союз єврейських студентів Франції. Вони закликали голову МВС почати розслідування, оскільки "антисемітизм повинен бути покараний без жодних послаблень".

Інститут Civitas, близький до католицьких ультраправих, у 2016 році визнали таким, що має право на фінансування політичних партій. Він, серед іншого, підтримав кандидатуру ультраправого Еріка Земмура на президентських виборах у Франції 2022 року.

Останнім часом активісти Civitas організували кілька суперечливих акцій, зокрема у травні цього року зірвали концерт у церкві Сен-Корнелі в муніципалітет Карнак.

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