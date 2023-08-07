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Во Франции распустят католическую организацию, призывавшую лишить евреев гражданства

Понедельник, 7 августа 2023, 20:49

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в понедельник распорядился распустить ультраправую католическую организацию Civitas, чей председатель Пьер Иллар выступил со скандальным предложением лишить французского гражданства евреев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В понедельник вечером Дарманен написал в Twitter, что поручил подотчетным ему ведомствам "изучить роспуск" традиционного католического движения Civitas.

"Антисемитизму нет места в нашей стране. Я решительно осуждаю эти позорные высказывания и передал дело в прокуратуру", – добавил он.

Речь идет о выступлении Пьера Иллара в воскресенье в рамках летнего университета Civitas. Там скандально известный публицист заявил, что во Франции в сентябре 1791 года "произошло событие – натурализация евреев".

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"До 1789 года еврей, мусульманин или буддист не мог стать французом. Почему они не могли стать французами? Потому что они были еретиками. Натурализация евреев в 1791 году открыла двери для иммиграции", – рассуждал публично Иллар, добавив, что "нам, возможно, следует вернуться к ситуации до 1789 года".

Высказывания главы Civitas резко осудили французские политики и Союз еврейских студентов Франции. Они призвали главу МВД начать расследование, поскольку "антисемитизм должен быть наказан без всяких послаблений".

Институт Civitas, близкий к католическим ультраправым, в 2016 году признали имеющим право на финансирование политических партий. Он, среди прочего, поддержал кандидатуру ультраправого Эрика Земмура на президентских выборах во Франции 2022 года.

В последнее время активисты Civitas организовали несколько противоречивых акций, в частности в мае этого года сорвали концерт в церкви Сен-Корнели в муниципалитет Карнак.

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