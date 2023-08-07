Прикордонники Сербії затримали радницю прем'єра Косова, Приштина висловила протест

Уряд частково визнаного Косова в понеділок засудив затримання прикордонною поліцією Сербії радниці косовського прем’єр-міністра Ардіти Сінані.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Ардіту Сінані, яка є радницею Альбіна Курті у Прешево, Медведжі та Буяноваці – трьох муніципалітетах із найбільшою в Сербії часткою албанського населення, затримали в понеділок на прикордонному переході Мучібаба до Сербії.

Сама Сінані першою повідомила про затримання у Facebook. За словами посадовиці, сербські прикордонники заявили їй, що мають ордер на її затримання, але не пояснили, на яких підставах.

"Може, це ціна за те, що я політична радниця прем'єр-міністра Республіки Косово, але це точно не стане засобом придушення голосів прав албанців у долині Прешево", – додала вона.

У заяві уряду Косова назвав затримання Сінані серйозним порушенням основоположного права на свободу руху та свідченням утисків прав албанського населення Сербії.

"Її затримання й тримання на пункті перетину адміністративного кордону майже годину без пояснення причин спрямоване на її залякування й цькування лише через її пов’язаність із албанською спільнотою", – зазначається в повідомленні.

Напруженість у відносинах між Сербією та Косовим зросла у квітні, коли на проміжних виборах у чотирьох косовських муніципалітетах, які серби бойкотували за закликом Белграда, перемогли політики албанського походження, а явка склала менше 4%.

Зі спробою нових мерів приступити до роботи спалахнули протести. Зокрема, у селі Звенчан протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликають прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, а Белград наполягає, що косовська поліція має взагалі піти з північних муніципалітетів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС.