Пограничники Сербии задержали советницу премьера Косово, Приштина выразила протест

Правительство частично признанного Косово в понедельник осудило задержание пограничной полицией Сербии советника косовского премьер-министра Ардиты Синани.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Ардиту Синани, которая является советницей Альбина Курти в Прешево, Медведжи и Буяноваце – трех муниципалитетах с наибольшей в Сербии долей албанского населения, задержали в понедельник на пограничном переходе Мучибаба в Сербию.

Сама Синани первой сообщила о задержании в Facebook. По словам чиновницы, сербские пограничники заявили ей, что имеют ордер на ее задержание, но не объяснили, на каких основаниях.

"Может, это цена за то, что я политический советник премьер-министра Республики Косово, но это точно не станет средством подавления голосов прав албанцев в долине Прешево", – добавила она.

В заявлении правительство Косово назвало задержание Синани серьезным нарушением основополагающего права на свободу движения и свидетельством притеснений прав албанского населения Сербии.

"Ее задержание и содержание на пункте пересечения административной границы почти час без объяснения причин направлено на ее запугивание и травлю только из-за ее связи с албанским сообществом", – отмечается в сообщении.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово возросла в апреле, когда на промежуточных выборах в четырех косовских муниципалитетах, которые сербы бойкотировали по призыву Белграда, победили политики албанского происхождения, а явка составила менее 4%.

С попыткой новых мэров приступить к работе вспыхнули протесты. В частности, в селе Звенчан протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косово Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, а Белград настаивает, что косовская полиция должна вообще уйти из северных муниципалитетов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС.