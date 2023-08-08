Розвідка Британії розповіла, що може стояти за рішенням Путіна про важку зброю для Росгвардії

Рішення президента РФ Владіміра Путіна надати у розпорядження Росгвардії важку зброю може свідчити про те, що він розглядає цю структуру як одну з основних опор безпеки режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 серпня.

Розвідка нагадує, що Росгвардія налічує близько 200 тисяч службовців та існує у сучасному вигляді з 2016 року, її очолює колишній тілоохоронець Путіна Віктор Золотов.

4 серпня Путін підписав закон, яким Росгвардії дозволяють надавати важке озброєння, а приблизно за місяць до цього був заколот ПВК "Вагнер".

"Попри заяви Золотова, що ця структура "чудово" проявила себе під час заколоту, немає доказів того, що Росгвардія вела будь-які ефективні дії проти "Вагнера", хоча це була саме та внутрішньобезпекова загроза, для реагування на яку ця структура була створена.

З огляду на те, що Золотов раніше пропонував, щоби важке озброєння включало артилерію та ударні гелікоптери, рішення може означати, що Кремль посилює Росгвардію як одну з ключових структур, що має гарантувати безпеку режиму", – зазначають в огляді.

У попередньому огляді розвідка розповідала, що авіація РФ на фронті не дає вирішального оперативного ефекту, а перед тим – що Росія втратила в Україні щонайменш половину своїх десантників.