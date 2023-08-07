Розвідка Британії: Авіація РФ на фронті не дає вирішального оперативного ефекту

Британська розвідка констатує, що російські Повітряно-космічні сили продовжують витрачати значні ресурси на підтримку наземних операцій у війні проти України, але без вирішальних оперативних ефектів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 7 серпня.

Розвідка розповідає, що протягом літа тактична бойова авіація РФ зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, але переважно над територією, що контролюється РФ – через загрозу від української ППО.

"Росія намагалася подолати цю проблему, все частіше використовуючи базові бомби вільного падіння із насадками, які збільшують дальність польоту. Літаки можуть випускати такі бомби за багато кілометрів від цілі, але їм ще належить продемонструвати стабільну точність", – зазначають в огляді.

Розвідка нагадує, що з початком українських контрнаступальних дій у червні 2023 року ефективними були російські ударні гелікоптери.

"Проте в останні тижні схоже, що Росія менш спроможна забезпечити ефективні тактичні повітряні сили на півдні", – додають аналітики.

У попередньому огляді британська розвідка розповідала, що Росія втратила під час війни проти України щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ, що відповідає цифрі у 15 тисяч.

Також розвідка Британії припускала, що Росія атакує українську інфраструктуру на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації.