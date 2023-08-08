Разведка Британии рассказала, что может стоять за решением Путина о тяжелом оружии для Росгвардии

Решение президента РФ Владимира Путина предоставить в распоряжение Росгвардии тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 8 августа.

Разведка напоминает, что Росгвардия насчитывает около 200 тысяч служащих и существует в современном виде с 2016 года, ее возглавляет бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.

4 августа Путин подписал закон, которым Росгвардии позволяют предоставлять тяжелое вооружение, а примерно за месяц до этого был мятеж ЧВК "Вагнер".

"Несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа, нет доказательств того, что Росгвардия вела какие-либо эффективные действия против "Вагнера", хотя это была именно та угроза внутренней безопасности, для реагирования на которую эта структура была создана.

Учитывая то, что Золотов ранее предлагал, чтобы тяжелое вооружение включало артиллерию и ударные вертолеты, решение может означать, что Кремль усиливает Росгвардию как одну из ключевых структур, которая должна гарантировать безопасность режима", – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка рассказывала, что авиация РФ на фронте не дает решающего оперативного эффекта, а перед тем – что Россия потеряла в Украине как минимум половину своих десантников.