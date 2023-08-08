В Госдепе подвели итоги встречи в Саудовской Аравии по поводу Украины

Государственный департамент США считает продуктивным то, что Китай участвовал во встрече в Саудовской Аравии о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, США "считают продуктивным то, что Китай участвовал" во встрече в Джидде, добавив, что не будет говорить о ее деталях, поскольку "это была частная встреча".

"Поэтому мы считаем, что для любой страны продуктивно приехать и услышать непосредственно от Украины о проблемах, которые она имеет. Мы считаем продуктивным то, что Китай это сделал", – подчеркнул Миллер.

Он также добавил, что "мирные переговоры с Россией сейчас не ведутся, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах", но если они когда-нибудь состоятся, "именно Украина будет лидером с нерусской стороны".

"Поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы убедить как можно больше стран в мире, что когда эта война закончится, она должна закончиться с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитету", – резюмировал Миллер.

После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.