В Польше назвали предварительную дату парламентских выборов

Польский президент Анджей Дуда обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой высказать свое мнение относительно даты 15 октября как дня выборов в Сейм и Сенат Польши.

Об этом стало известно Polsat News из неофициальных источников, передает "Европейская правда".

Заключение на проект распоряжения президента о назначении парламентских выборов было передано в канцелярию главы государства. Сейчас комиссия не разглашает, какая дата появилась в документе, но Polsat News стало известно, что это 15 октября.

Эта дата – самая ранняя из возможных – ранее фигурировала в СМИ как наиболее вероятная дата, когда поляки пойдут на избирательные участки, чтобы избрать депутатов и сенаторов.

Согласно конституции, президент Польши обязан объявить дату выборов до 14 августа. Согласно закону, президент назначает выборы не позднее чем за 90 дней до истечения четырех лет от начала срока полномочий Сейма и Сената. Нынешний срок полномочий длится с 12 ноября 2019 года и заканчивается за день до первого заседания следующего Сейма.

Парламентские выборы должны быть назначены на выходной, приходящийся на период в 30 дней до истечения четырех лет от начала срока полномочий Сейма и Сената. Таким образом, возможны четыре даты: 15, 22, 29 октября или 5 ноября.

С момента объявления даты выборов прекращается неконтролируемая предвыборная агитация.

Правящая партия "Право и справедливость" хочет, чтобы в этом году парламентские и сенатские выборы сопровождались референдумом о переселении мигрантов. Сессия Сейма была созвана на 16 и 17 августа. В последний день сессии запланирована работа над предложением о назначении общенационального референдума.

Ранее сообщалось, что Польская крестьянская партия PSL и Польша 2050 объявили, что вместе пойдут на следующие парламентские выборы.

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