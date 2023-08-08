ЄС запевнив у підтримці демократичної Білорусі перед третьою річницею сфальшованих виборів

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив на підтримці білоруських демократичних сил перед третьою річницею сфальшованих президентських виборів у Білорусі.

Заяву Борреля опублікували на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат ЄС нагадав, що режим самопроголошеного президента Александра Лукашенка з надзвичайною жорстокістю придушив протести в серпні 2020 року після оголошення його перемоги на виборах.

"Ми глибоко стурбовані ситуацією з правами людини в Білорусі. Наразі близько 1500 політичних в'язнів перебувають в ув'язненні в жахливих умовах, зазнають жорстокого поводження й тортур, не мають доступу до базових медичних послуг", – зазначає Боррель.

Також він підкреслив, що режим Лукашенка став загрозою для регіональної та міжнародної безпеки, згадавши примусову посадку цивільного літака у травні 2021 року, спричинення міграційної кризи на кордонах ЄС і підтримку Росії у війні проти України.

Боррель закликав владу Білорусі до "справжнього та інклюзивного діалогу з усіма елементами суспільства, що призведе до вільних і чесних виборів", та нагадав про обіцянку ЄС допомогти країні після демократичного транзиту.

"ЄС буде підтримувати білорусів стільки, скільки знадобиться на їхньому шляху до незалежної, демократичної та процвітаючої країни, яка є частиною мирної Європи", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, минулого тижня Рада Європейського Союзу схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.

Також Рада ЄС розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.