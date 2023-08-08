ЕС заверил в поддержке демократической Беларуси перед годовщиной сфальсифицированных выборов

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил поддержку белорусских демократических сил перед третьей годовщиной сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Заявление Борреля опубликовали на сайте Европейской службы внешних дел, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС напомнил, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с чрезвычайной жестокостью подавил протесты в августе 2020 года после объявления его победы на выборах.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси. В настоящее время около 1500 политических заключенных находятся в заключении в ужасных условиях, подвергаются жестокому обращению и пыткам, не имеют доступа к базовым медицинским услугам", – отмечает Боррель.

Также он подчеркнул, что режим Лукашенко стал угрозой для региональной и международной безопасности, упомянув принудительную посадку гражданского самолета в мае 2021 года, причинение миграционного кризиса на границах ЕС и поддержку России в войне против Украины.

Боррель призвал власти Беларуси к "настоящему и инклюзивному диалогу со всеми элементами общества, что приведет к свободным и честным выборам", и напомнил об обещании ЕС помочь стране после демократического транзита.

"ЕС будет поддерживать белорусов столько, сколько понадобится на их пути к независимой, демократической и процветающей стране, которая является частью мирной Европы", – подытожил чиновник.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европейского Союза одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране.

Также Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси. Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а еще – товаров и технологий, которые могут использовать в авиации и космической отрасли.