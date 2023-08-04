У Німеччині пожежа значно пошкодила старовинну церкву у стилі бароко
П'ятниця, 4 серпня 2023, 13:10
У німецькому місті Гросрерсдорф, що у землі Саксонія, внаслідок пожежі була сильно пошкоджена старовинна протестантська церква у стилі бароко.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA з посиланням на дані поліції.
Місцеві мешканці повідомили про пожежу близько 2 години ночі. Церква і дзвіниця горіли всю ніч.
За словами речниці місцевої поліції, пожежу майже повністю ліквідували лише вранці. Про постраждалих не повідомляють.
Пожежа знищила значну частину церкви, хоча фундамент і частина стін вціліли.
Причина пожежі поки залишається нез’ясованою. Поліція розпочала розслідування.
Церква у Гросрерсдорфі збудована у характерному стилі бароко і була освячена у 1736 році. Церковна башта сягає майже 50 метрів.
Місто Гросрерсдорф розташоване приблизно за 20 кілометрів на північний схід від Дрездена.
Нагадаємо, 30 липня у центрі польського Кракова сталась пожежа в одній з кам’яниць в історичному центрі міста.