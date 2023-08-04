У Німеччині пожежа значно пошкодила старовинну церкву у стилі бароко

У німецькому місті Гросрерсдорф, що у землі Саксонія, внаслідок пожежі була сильно пошкоджена старовинна протестантська церква у стилі бароко.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA з посиланням на дані поліції.

Місцеві мешканці повідомили про пожежу близько 2 години ночі. Церква і дзвіниця горіли всю ніч.

Фото: LausitzNews.de

Фото: Deutsche Presse-Agentur

За словами речниці місцевої поліції, пожежу майже повністю ліквідували лише вранці. Про постраждалих не повідомляють.

Пожежа знищила значну частину церкви, хоча фундамент і частина стін вціліли.

Причина пожежі поки залишається нез’ясованою. Поліція розпочала розслідування.

Церква у Гросрерсдорфі збудована у характерному стилі бароко і була освячена у 1736 році. Церковна башта сягає майже 50 метрів.

Місто Гросрерсдорф розташоване приблизно за 20 кілометрів на північний схід від Дрездена.

Нагадаємо, 30 липня у центрі польського Кракова сталась пожежа в одній з кам’яниць в історичному центрі міста.