Литва вручила РФ ноту через обмеження доступу до її представництва

У середу, 9 серпня представника посольства Росії викликали до Міністерства закордонних справ Литви і вручили йому ноту, в якій висловили рішучий протест проти дій російської влади щодо культурного центру литовської дипломатичної місії в Москві – будинку Юргіса Балтрушайтіса.

Про це повідомило МЗС Литви у середу, пише "Європейська правда".

Вранці 9 серпня литовське зовнішньополітичне відомство отримало інформацію про те, що російське Федеральне агентство з управління державним майном обмежило доступ до будинку Балтрушайтіса.

Під час зустрічі представнику посольства Росії наголосили, що Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року передбачає: приміщення, які використовують представництва у своїй діяльності, є недоторканними. Представники влади країни перебування не можуть входити до них без згоди глави представництва.

Відповідно до Віденської конвенції, держава перебування також зобов'язана вживати всіх необхідних заходів для захисту приміщень представництва від будь-якого вторгнення або пошкодження, а також для запобігання будь-якому порушенню спокою представництва.

Нагадаємо, у Литві немає російського посла. Міністерство закордонних справ Литви ухвалило рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказало послу РФ залишити країну у квітні минулого року, після розкриття звірств росіян у Київській області.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не бачить сенсу в тому, щоб у державах-членах Європейського союзу працювали російські посли.