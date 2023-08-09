Литва вручила РФ ноту из-за ограничения доступа к ее представительству

В среду, 9 августа представителя посольства России вызвали в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ему ноту, в которой выразили решительный протест против действий российских властей в отношении культурного центра литовской дипломатической миссии в Москве – дома Юргиса Балтрушайтиса.

Об этом сообщил МИД Литвы в среду, пишет "Европейская правда".

Утром 9 августа литовское внешнеполитическое ведомство получило информацию о том, что российское Федеральное агентство по управлению государственным имуществом ограничило доступ к дому Балтрушайтиса.

Во время встречи представителю посольства России подчеркнули, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает: помещения, которые используют представительства в своей деятельности, являются неприкосновенными. Представители власти страны пребывания не могут входить в них без согласия главы представительства.

Согласно Венской конвенции, государство пребывания также обязано принимать все необходимые меры для защиты помещений представительства от любого вторжения или повреждения, а также для предотвращения любого нарушения спокойствия представительства.

Напомним, в Литве нет российского посла. Министерство иностранных дел Литвы приняло решение снизить уровень дипломатического представительства с Россией и приказало послу РФ покинуть страну в апреле прошлого года, после раскрытия зверств россиян в Киевской области.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не видит смысла в том, чтобы в государствах-членах Европейского союза работали российские послы.