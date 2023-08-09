Німеччина виявилась "неназваною країною", яка поставить Україні додаткові танки Leopard 1

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили передачу Україні додаткових танків Leopard 1, про що напередодні повідомляли ЗМІ.

Відповідне підтвердження отримала редакція DW у відповідь на свій запит, пише "Європейська правда".

За словами офіційної представниці Міноборони Німеччини, країна поставить Україні 25 танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин і два навчальні танки.

Для цього уряд Німеччини уклав відповідний контракт із концерном Rheinmetall.

Цю військову техніку буде надано Києву додатково до заявлених раніше поставок, зазначила чиновниця Міноборони. За її словами, передачу танків Leopard 1A5 Україні Німеччина анонсувала в липні на саміті НАТО у Вільнюсі.

Днем раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що Rheinmetall викупив у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 машин моделі Leopard 1 для подальшої відправки в Україну.

Придбані танки буде переобладнано на німецьких заводах компанії у Дюссельдорфі. Деякі з машин в поганому стані, тому їх можна використовувати лише як "донорів".

Після ремонту і дооснащення Київ зможе отримати близько 30 танків, стверджувала газета з посиланням на неназвані джерела в оборонній галузі.

У концерні Rheinmetall також підтвердили закупівлю ним танків Leopard 1 у Бельгії, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну від імені німецького уряду.

Києву буде поставлено близько 30 танків Leopard 1, заявив у середу, 9 серпня, представник компанії в Дюссельдорфі, повідомила агенція dpa. При цьому представник Rheinmetall не уточнив, яким буде графік поставок.

Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".