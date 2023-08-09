Германия оказалась "неназванной страной", которая поставит Украине дополнительные танки Leopard 1

В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, о чем накануне сообщали СМИ.

Соответствующее подтверждение получила редакция DW в ответ на свой запрос, пишет "Европейская правда".

По словам официальной представительницы Минобороны Германии, страна поставит Украине 25 танков Leopard 1A5, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.

Для этого правительство Германии заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall.

Эта военная техника будет предоставлена Киеву дополнительно к заявленным ранее поставкам, отметила чиновница Минобороны. По ее словам, передачу танков Leopard 1A5 Украине Германия анонсировала в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Днем ранее немецкая газета Нandelsblatt сообщила, что Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 машин модели Leopard 1 для дальнейшей отправки в Украину.

Приобретенные танки будут переоборудованы на немецких заводах компании в Дюссельдорфе. Некоторые из машин в плохом состоянии, поэтому их можно использовать только в качестве "доноров".

После ремонта и дооснащения Киев сможет получить около 30 танков, утверждала газета со ссылкой на неназванные источники в оборонной отрасли.

В концерне Rheinmetall также подтвердили закупку им танков Leopard 1 в Бельгии, чтобы отремонтировать их и отправить в Украину от имени немецкого правительства.

Киеву будет поставлено около 30 танков Leopard 1, заявил в среду, 9 августа, представитель компании в Дюссельдорфе, сообщило агентство dpa. При этом представитель Rheinmetall не уточнил, каким будет график поставок.

Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".