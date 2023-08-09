Німеччина закрила проєкти для боснійських сербів через сепаратистські кроки

Уряд Німеччини закрив чотири інфраструктурні проєкти в боснійській Республіці Сербській через сепаратистські наміри її президента Мілорада Додіка.

Про це йдеться в заяві посольства Німеччини в Боснії, яку в середу наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Проєкти загальною вартістю 105 мільйонів євро були призупинені у квітні 2022 року після того, як Додік вирішив вивести регіон з-під дії державних інституцій, що спричинило найсерйознішу політичну кризу в Боснії з часів війни 1990-х років.

У червні парламент регіону проголосував за умовне призупинення дії постанов конституційного суду Боснії та рішень німецького ексміністра, який виконує функції міжнародного мирного посланника в Боснії. Це спричинило запровадження санкцій США проти високопосадовців боснійських сербів наступного місяця.

"Скасування сепаратистських заходів, яких вимагав німецький уряд, не відбулося. Натомість (Додік. – Ред.)... і уряд продовжили ескалацію політичної кризи", – йдеться в заяві посольства.

З цієї причини не будуть відновлені проєкти, які раніше були призупинені. Вони стосуються реконструкції гідроелектростанції, будівництва вітроелектростанції та програми управління стічними водами.

Європейський Союз також неодноразово попереджав Додіка, щоб він припинив свою сепаратистську риторику і кроки, що підривають боснійську державу, але утримувався від запровадження санкцій.

Детальніше про загрозу розпаду Боснії і Герцеговини читайте у статті Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.