Германия закрыла проекты для боснийских сербов из-за сепаратистских шагов

Правительство Германии закрыло четыре инфраструктурных проекта в боснийской Республике Сербской из-за сепаратистских намерений ее президента Милорада Додика.

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Боснии, которое в среду приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Проекты общей стоимостью 105 миллионов евро были приостановлены в апреле 2022 года после того, как Додик решил вывести регион из-под действия государственных институтов, что вызвало самый серьезный политический кризис в Боснии со времен войны 1990-х годов.

В июне парламент региона проголосовал за условное приостановление действия постановлений конституционного суда Боснии и решений немецкого экс-министра, который выполняет функции международного мирного посланника в Боснии. Это повлекло введение санкций США против высокопоставленных боснийских сербов в следующем месяце.

"Отмена сепаратистских мер, которых требовало немецкое правительство, не произошло. Вместо этого (Додик. – Ред.)... и правительство продолжили эскалацию политического кризиса", – говорится в заявлении посольства.

По этой причине не будут восстановлены проекты, которые ранее были приостановлены. Они касаются реконструкции гидроэлектростанции, строительства ветроэлектростанции и программы управления сточными водами.

Европейский Союз также неоднократно предупреждал Додика, чтобы он прекратил свою сепаратистскую риторику и шаги, подрывающие боснийское государство, но воздерживался от введения санкций.

Подробнее об угрозе распада Боснии и Герцеговины читайте в статье Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.